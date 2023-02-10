العثور على الصيادين العُمانيين اللذين فُقدا قبل يومين في عرض البحر

أعلنت الجمعية العُمانية للصيادين، اليوم الجمعة، العثور على الصيادين راشد سالم وراشد الماردي، اللذين فُقدا قبل يومين وانقطع الاتصال بهما في عرض البحر في منطقة الأشخرة.

وقالت الجمعية في تغريدة عبر حسابها الرسمي في "تويتر" إنه تم العثور على الصيادين المفقودين وهما بصحة جيدة.

ونشرت الجمعية مقطع فيديو للحظة العثور على الصيادين ولقائهما بذويهما ومعارفهما الذين بدا عليهم تأثرا كبيرا بعودة ابنيهم سالمين عقب يومين من فقدانهما.