العثور على الصيادين العُمانيين اللذين فُقدا قبل يومين في عرض البحر
أعلنت الجمعية العُمانية للصيادين، اليوم الجمعة، العثور على الصيادين راشد سالم وراشد الماردي، اللذين فُقدا قبل يومين وانقطع الاتصال بهما في عرض البحر في منطقة الأشخرة.
وقالت الجمعية في تغريدة عبر حسابها الرسمي في "تويتر" إنه تم العثور على الصيادين المفقودين وهما بصحة جيدة.
ونشرت الجمعية مقطع فيديو للحظة العثور على الصيادين ولقائهما بذويهما ومعارفهما الذين بدا عليهم تأثرا كبيرا بعودة ابنيهم سالمين عقب يومين من فقدانهما.
وكانت الجمعية قد أعلنت الخميس عن فقدان الصيادين، حيث قال نائب رئيس الجمعية أحمد البلوشي، إن "الصيادين خرجا على متن سفينة يرافقها قارب يُستخدم للصيد، وقد فُقدا على بُعد 180 كيلومترا من نيابة الأشخرة التابعة لولاية جعلان بني بوعلي"، وفقاً لصحيفة "أثير" العمانية.
وأوضح البلوشي في حديث آخر لإذاعة "الوصال" العُمانية أن "الصيادين خرجا بالقارب للصيد وتأخرت عودتهما إلى السفينة في البحر، لتتحرك فوراً السفينة وتباشر البحث عنهما إلا أنها لم تجدهما".
ومنذ إعلان فقدان الصيادين اللذين تصدَرت صورهما مواقع التواصل الاجتماعي، باشرت الجهات المختصة والمتطوعون عمليات البحث عنهما.
وسبق أن سجلت السلطنة التي يمتهن العديد من أبنائها الصيد، حالات فقدان لصيادين في عرض البحر، ومنها حادثة فقدان شابين في عرض البحر في حزيران/ يونيو العام الماضي قبالة سواحل منطقة الأشخرة، وهما من سكان نيابة الأشخرة في ولاية جعلان بني بو علي.
وبعد عمليات بحث استمرت 10 أيام متواصلة، أُعلن العثور عليهما بصحة جيدة قبالة السواحل الباكستانية، من قبل صيادين باكستانيين، بعد أن جرفهما التيار إلى تلك المنطقة إثر تعطل محرك قاربهما.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، فُقد 4 صيادين في عرض البحر في منطقة القرحة في ولاية السويق إحدى ولايات محافظة شمال الباطنة عقب خروجهم برحلة صيد، ليتم إعلان العثور عليهم بعد يومين من إعلان فقدانهم.