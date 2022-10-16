إنقاذ الرحال الكويتي محمد الميموني بعد احتجازه في إثيوبيا

وعند وصوله ورفاقه إلى القبيلة الأولى، أوضح الميموني، أنه "لم يتمكن من التصوير كون المكان غير آمن"، حيث تجمع عدد من أبناء القبيلة حولهم وهم يحملون السواطير.

وأشار الميموني الذي استمر بتوثيق رحلته عبر حسابه في "سناب شات" رغم خطورة الوضع، بأنه قرر مغادرة المكان بسبب الخطر، قبل أن يؤكد أن مجموعة من المسلحين بدأوا بالاحتكاك بهم، ما دفعهم للتوجه إلى مركز أمني وإبلاغ السفارة الكويتية التي تدخلت وتمكنت من إخراجهم.

وطمأن الميموني متابعيه لاحقا، وأشار إلى أنهم غادروا المنطقة وأصبحوا في مكان آمن عقب تدخل وزارة الخارجية والسفارة الكويتية في إثيوبيا.

ويعيش في وادي "أومو" الأفريقي الذي تم تصنيفه من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) عام 1980 ضمن مواقع التراث العالمي، عدد من القبائل التي ما زالت تحتفظ بطقوس وتقاليد بدائية وغريبة حافظت عليها بعيدا عن عجلة التطور التي تغزو العالم.