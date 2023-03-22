سقوط لعبة ملاهي وإصابات بين مرتاديها بالهند

أظهر مقطع مصور، لحظة سقوط لعبة ملاهي في الهند، في حادثة أسفرت عن ما لا يقل عن 25 إصابة، منها 8 حالات حرجة.

وصُدم رواد إحدى مدن ملاهي مدينة "أجمير" في ولاية راجستان الهندية، الثلاثاء، من سقوط لعبة من ارتفاع هائل.

وفي الفيديو الذي نشرته شبكة "إنديا توداي"، يمكن رؤية لحظة انهيار اللعبة وسماع صرخات زوار الملاهي وفرار العديد منهم، كما أثار الحادث فزعًا وضجة بين رواد الإنترنت.