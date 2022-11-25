قتلى بإطلاق نار داخل مدرستين في البرازيل (فيديو)

قُتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب 11 آخرون بجروح، اليوم الجمعة، عندما أطلق رجل النار على مدرستين في جنوب شرق البرازيل، حسبما أعلنت السلطات.

وقال رئيس بلدية أراكروز بولاية إسبيريتو سانتو لويس كارلوس كوتينيو لإذاعة سي بي إن، إن المسلح ومجموعة من "المجرمين" هاجموا المدرستين، صباح الجمعة؛ ما أدى إلى مقتل امرأتين وجرح تسعة أشخاص آخرين.

وأضاف المسؤول أن المجموعة المسلحة "توجهت بعد ذلك إلى مدرسة ثانية حيث أردى المسلح شابة وجرح شخصين آخرين".