قتلى بإطلاق نار داخل مدرستين في البرازيل (فيديو)
قُتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب 11 آخرون بجروح، اليوم الجمعة، عندما أطلق رجل النار على مدرستين في جنوب شرق البرازيل، حسبما أعلنت السلطات.
وقال رئيس بلدية أراكروز بولاية إسبيريتو سانتو لويس كارلوس كوتينيو لإذاعة سي بي إن، إن المسلح ومجموعة من "المجرمين" هاجموا المدرستين، صباح الجمعة؛ ما أدى إلى مقتل امرأتين وجرح تسعة أشخاص آخرين.
وأضاف المسؤول أن المجموعة المسلحة "توجهت بعد ذلك إلى مدرسة ثانية حيث أردى المسلح شابة وجرح شخصين آخرين".
وعبر نائب الرئيس المنتخب جيرالدو الكمين عن صدمته إزاء الحادثة الأخيرة، وكتب في تغريدة: "أؤكد تضامني مع مجتمع المدارس، ومع عائلات وأصدقاء الضحايا" داعيا إلى "تحقيق سريع ووضع حد لتكرار مآس من هذا النوع".
وهذا النوع من أعمال العنف قلما يحدث في البرازيل، حيث تعود أعنف حادثة إطلاق نار تستهدف مدرسة للعام 2011 وأدت إلى مقتل 12 تلميذا.