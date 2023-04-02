أمريكا.. ارتفاع ضحايا العواصف إلى 22 قتيلًا

اجتاحت عاصفة عنيفة مصحوبة برياح عاتية وأمطار غزيرة الأجزاء الجنوبية والغربية الوسطى للولايات المتحدة في طريقها صوب الشرق السبت؛ ما أدى إلى مقتل 22 شخصًا على الأقل وإصابة العشرات.

وقال المسؤولون، إن خمسة على الأقل لقوا حتفهم في آركنسو، وتمشط فرق الطوارئ الأنقاض بحثًا عن المزيد من الضحايا بعدما ضربت الأعاصير الولاية يوم الجمعة، كما أفاد المسؤولون بوقوع أربع وفيات في إلينوي وثلاث في إنديانا.

في غضون ذلك، أكدت إدارة الصحة بولاية تينيسي سبع وفيات بسبب الطقس في مقاطعة ماكنيري على حدود مسيسبي.

وقال باتريك شيهان مدير هيئة الطوارئ بالولاية، إن عدد المصابين والمباني المتضررة في بضع مقاطعات لم يتحدد بعد.

وإلى الجنوب من حدود تينيسي، في مقاطعة ماديسون بولاية ألاباما، قال المحقق تايلر بيريهيل، إن أوفي لاساتر البالغة من العمر 90 عامًا لقيت حتفها عندما دمر إعصار منزلها.

وأفادت فوكس نيوز بوقوع وفاة أخرى في مقاطعة بونتوتوك في ولاية ميسيسيبي المجاورة، وقالت إدارة الطوارئ في إلينوي إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم في مقاطعة كروفورد بعد انهيار مبنى سكني.