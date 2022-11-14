إندونيسيا: جندي ينجو بأعجوبة بعد سقوطه من طائرة لفشله في فتح مظلته (فيديو)

نجا جندي إندونيسي بأعجوبة، بعد سقوطه من طائرة أثناء تحليقها في الجو من مسافة 1600 قدم، بعد فشله في فتح مظلته بالشكل الصحيح، أثناء مشاركته في تدريب على القفز بالمظلات.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الإثنين، لقطات مصورة تظهر اللحظة التي سقط فيها الجندي المظلي الإندونيسي، عندما تشابكت مظلته خلال تمرين تدريبي، ولكنه نجا بأعجوبة.

وقالت وسائل إعلامية أندونيسية، إن "سلمان كريسنيس، وهو جندي في قوات الرد السريع في البلاد، كان يشارك في التدريب في قاعدة عسكرية جوية في شرق العاصمة جاكرتا، في حوالي الساعة 10:30 من صباح يوم 8 نوفمبر الماضي، عندما وقع الحادث".

وعرض مقطع فيديو تم تصويره من الأرض الجندي سلمان وهو يقفز من طائرة من طراز "لوكهيد سي-130 هيركوليز"، وهي شائعة الاستخدام بين القوات العسكرية الخاصة للتدريب على القفز بالمظلات.