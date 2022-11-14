إندونيسيا: جندي ينجو بأعجوبة بعد سقوطه من طائرة لفشله في فتح مظلته (فيديو)
نجا جندي إندونيسي بأعجوبة، بعد سقوطه من طائرة أثناء تحليقها في الجو من مسافة 1600 قدم، بعد فشله في فتح مظلته بالشكل الصحيح، أثناء مشاركته في تدريب على القفز بالمظلات.
ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الإثنين، لقطات مصورة تظهر اللحظة التي سقط فيها الجندي المظلي الإندونيسي، عندما تشابكت مظلته خلال تمرين تدريبي، ولكنه نجا بأعجوبة.
وقالت وسائل إعلامية أندونيسية، إن "سلمان كريسنيس، وهو جندي في قوات الرد السريع في البلاد، كان يشارك في التدريب في قاعدة عسكرية جوية في شرق العاصمة جاكرتا، في حوالي الساعة 10:30 من صباح يوم 8 نوفمبر الماضي، عندما وقع الحادث".
وعرض مقطع فيديو تم تصويره من الأرض الجندي سلمان وهو يقفز من طائرة من طراز "لوكهيد سي-130 هيركوليز"، وهي شائعة الاستخدام بين القوات العسكرية الخاصة للتدريب على القفز بالمظلات.
وظهرت الطائرة في الفيديو منخفضة التحليق، لتدريب القوة على القفز بالمظلات، ولكن سليمان سقط من السماء، عندما فشل في فتح مظلته بشكل صحيح.
وقالت القوات الجوية الإندونيسية في بيان صحفي، إن "سليمان أصيب على إثر هذا الحادث بكسر في الفخذ، حيث لا يزال يتلقى العلاج بالمستشفى".
وأوضح المتحدث باسم قوات "الرد السريع" الإندونيسية، العقيد جوناوان، أن "أحد الجنود تعرض لحادث ولم يتمكن من السيطرة على مظلته بالشكل الصحيح؛ لأن عددا من الحبال كانت متشابكة عندما قفز من الطائرة".
وبين أنه تم تحويله إلى مستشفى سلاح الجو الإندونيسي "سلامون باندونغ"، حيث حالته الصحية مستقرة حاليا ولكنه لا يزال يخضع لمزيد من العلاج.
يذكر أن قوات "الرد السريع" الإندونيسية والمعروفة باسم " كوباسغات"، هي وحدة نخبة من القوات الخاصة التابعة للقوات الجوية الإندونيسية.
وتعرف كذلك باسم "القبعات البرتقالية"، وذلك بسبب لون غطاء رأس الجنود الذين يعملون بهذه القوات، والذين غالبا ما يتم تكليفهم بعمليات مكافحة الإرهاب بالبلاد، والدفاع عن المطارات.