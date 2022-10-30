4 إيرانيين بين قتلى حادث حفل الهالوين في كوريا الجنوبية

قتل أربعة إيرانيين بحادثة التدافع في حفل الهالوين بوسط العاصمة سيول، وفق ما أعلنت السفارة الإيرانية في العاصمة الكورية الجنوبية، الأحد.

وقالت السفارة في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، إنه "لسوء الحظ وصل عدد القتلى من المواطنين الإيرانيين في حادثة الليلة الماضية إلى أربعة أشخاص"، مضيفة "حتى هذه اللحظة أصيب شخص إيراني آخر وتم علاجه وخرج من المستشفى".

وكشفت السفارة عن هوية القتلى وهم ثلاث نساء "آفاق راست منش، وريحانة سادات آتشي، وسمية مقيمي نجاد"، فيما الضحية الرابعة رجل يدعى علي براكند.

بدورها، أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، بوجود أربعة إيرانيين جرحى في مستشفيات العاصمة الكورية الجنوبية سيول.

وأعلنت السلطات الكورية الجنوبية عن مقتل 151 شخصًا في حادث تدافع وقع أثناء احتفالات الهالوين في العاصمة سيول، فيما أصيب ما لا يقل عن 82 شخصاً بجروح بينهم 19 أجنبياً. وأعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، الأحد، الحداد الوطني بعد الحادثة المروعة.