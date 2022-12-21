ارتفاع حصيلة انهيار أرضي في ماليزيا إلى 25 قتيلًا

ارتفعت إلى 25 قتيلًا على الأقل، بينهم 8 أطفال، حصيلة انزلاق للتربة وقع الجمعة، في موقع غير شرعي لمخيم في ماليزيا، بحسب ما أعلنت السلطات.

وكانت حصيلة سابقة أوردتها السلطات يوم السبت، أفادت بمقتل 24 شخصًا على الأقل في الكارثة.

ومساء الثلاثاء، عثرت فرق البحث تحت الأنقاض، على عمق 5 أمتار، على جثمان طفلة يتراوح عمرها بين 6 و10 سنوات، بحسب ما أعلن مسؤول في الشرطة المحلية للصحفيين.