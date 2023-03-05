الثاني خلال شهر.. قطار يخرج عن القضبان في ولاية أوهايو الأمريكية (فيديو)

وذكرت السلطات المحلية أن المسعفين في مكان الحادث عملوا على التأكد من عدم وجود مواد سامة.

ويأتي الحادث في أعقاب خروج قطار لشركة "نورفولك سذرن" عن القضبان في الثالث من فبراير/ شباط في إيست بالاستين بولاية أوهايو على بعد 290 كيلومترًا شمال شرقي سبرينغفيلد؛ ما أدى إلى انبعاث مواد كيميائية سامة في البيئة وإجبار الآلاف على الإخلاء.

وقالت "نورفولك سذرن" في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني إن خروج 20 عربة من قطار مؤلف من 212 عربة عن القضبان يوم السبت حدث أثناء توجهه جنوبًا بالقرب من سبرينجفيلد.