مقتل اثنين بهجوم خلال حفل تخرج طلبة في أمريكا

أعلنت شرطة ولاية فرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية، يوم الثلاثاء، مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين بجروح، بهجوم مسلح.

وفاجأ مسلح الحضور خلال حفل توزيع شهادات طلاب ثانوية في ولاية فرجينيا بشرق الولايات المتحدة وأطلق النار أمام مسرح في ريتشموند، بحسب الشرطة.

وقال ريك إدواردز رئيس شرطة المدينة بالإنابة إن طلابًا من مدرسة ثانوية محلية كانوا يشاركون في حفل تخرج تقليدي عندما حدث الاعتداء، موضحًا أن القتيلين هما طالب في المدرسة يبلغ 18 عامًا ورجل يبلغ 36 عامًا.

وأوضح الضابط أن منفذ إطلاق النار، وهو شاب يبلغ 19 عامًا، فرّ لكن تم توقيفه بعد فترة وجيزة وستوجَّه إليه تهمة القتل.

وأفاد المسؤول بأن المشتبه فيه يعرف على الأقل أحد الضحايا، لافتًا إلى أنه تم العثور على عدة مسدسات في المكان.