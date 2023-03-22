مصرع 10 بحارة بغرق سفينة صيد قبالة المغرب

قضى 10 بحارة بينما لا يزال البحث جاريًا عن مفقودين اثنين، إثر غرق سفينة صيد جنوب مدينة الداخلة في الصحراء الغربية، وفق ما أعلنته السلطات المغربية.

وقال مصدر في السلطات المحلية لولاية الداخلة وادي الذهب إن "فرق الإنقاذ انتشلت جثث 10 بحارة، فيما تم إنقاذ 5 آخرين، من بين الأفراد الـ17 لطاقم سفينة صيد بالجر، تعرضت لحادث غرق وذلك على بعد 220 كلم جنوب مدينة الداخلة"، موضحًا أن "عمليات البحث والإنقاذ متواصلة من أجل الوصول إلى البحارين المفقودين"، فيما لم يحدد سبب الحادث.