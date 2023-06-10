بعد 40 يوما.. العثور على أطفال نجوا من تحطم طائرة بكولومبيا
أعلن رئيس كولومبيا، غوستافو بيترو، العثور على أربعة أطفال نجوا من حادث تحطم طائرة صغيرة كانت تقلهم في الأدغال، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.
وكتب الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "عثر على الأطفال الضائعين منذ أربعين يوما أحياء".
وضمن الرئيس الكولومبي تغريدته بصورة لعسكريين وسكان محليين شاركوا في عمليات البحث، التي أسفرت عن العثور على المفقودين الأربعة.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن جد الأطفال ويدعى فيدينسيو فالنسيا قوله: " نعم تم العثور عليهم.. عثر عليهم سكان أصليون كانوا يبحثون عنهم منذ وقوع الحادثة".
وينتمي الأطفال إلى قبائل ويتوتو للسكان الأصليين وكانوا تائهين في الأدغال منذ تحطم طائرة من طراز "سيسنا 206" كانت تقلهم مع والدتهم وقريب لهم والطيار في مطلع أيار/مايو، حيث توفي البالغون الثلاثة وعثر على جثثهم في مكان الحادث.
وأعلنت وزارة الدفاع الكولومبية أن فرق الإسعاف التابعة للجيش "اهتمت على الفور بالأطفال الأربعة" الذين عثر عليهم على بعد حوالي 5 كلم غرب موقع تحطم الطائرة.
وعملت السلطات المختصة على نقل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عام و 13 عاما مساء أمس الجمعة من الأدغال بمروحية إلى مدينة سان خوسيه ديل غوافياري (285 كلم جنوب شرق بوغوتا)، ومن المفترض أن يتم نقلهم مجددا إلى بوغوتا بطائرة طبية لإدخالهم إلى مستشفى عسكري.
وكان أكثر من 100 جندي ترافقهم كلاب بوليسية وعشرات السكان الأصليين يبحثون عن الأطفال بين إقليمي جوافياري وكاكويتا منذ العثور على حطام طائرتهم وسط نباتات كثيفة.