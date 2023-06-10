بعد 40 يوما.. العثور على أطفال نجوا من تحطم طائرة بكولومبيا

أعلن رئيس كولومبيا، غوستافو بيترو، العثور على أربعة أطفال نجوا من حادث تحطم طائرة صغيرة كانت تقلهم في الأدغال، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وكتب الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "عثر على الأطفال الضائعين منذ أربعين يوما أحياء".

وضمن الرئيس الكولومبي تغريدته بصورة لعسكريين وسكان محليين شاركوا في عمليات البحث، التي أسفرت عن العثور على المفقودين الأربعة.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن جد الأطفال ويدعى فيدينسيو فالنسيا قوله: " نعم تم العثور عليهم.. عثر عليهم سكان أصليون كانوا يبحثون عنهم منذ وقوع الحادثة".