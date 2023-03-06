أجواء من الرعب على متن طائرة ركاب إثر احتراق محركها (فيديو)

ذكرت تقارير إعلامية إن طائرة تابعة لشركة ساوث وست إيرلاينز كانت في طريقها إلى مدينة فورت لودرديل الأمريكية قادمة من هافانا على العودة إلى مطار خوسيه مارتي الكوبي يوم الأحد بعد ورود أنباء عن اندلاع حريق في محرك إثر الاصطدام بطائر.

وذكرت قناة إن بي سي 6 نيوز في ولاية فلوريدا الأمريكية أن متحدثًا باسم شركة ساوث وست إيرلاينز أكد وقوع الحادث.