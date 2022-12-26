الفلبين.. الأمطار والفيضانات توقع 8 قتلى على الأقل وتفسد احتفالات عيد الميلاد

أفادت السلطات الفلبينية، اليوم الإثنين، بوقوع ثمانية قتلى على الأقل معظمهم بسبب الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في الأقاليم الجنوبية، والتي أفسدت على آلاف المواطنين احتفالهم بعيد الميلاد وأجبرتهم على إجلاء منازلهم.

وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي فرق الإنقاذ وهي تساعد المواطنين للخروج من مياه ترتفع حتى مستوى الصدر سببها يومان من الأمطار التي تراوحت شدتها من معتدلة إلى غزيرة في وسط الفلبين وجنوبها.