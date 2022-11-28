مصرع المعلمة أمل معدي وعائلتها بحادث سير يثير حزن السعوديين
أثار مصرع معلمة سعودية وعائلتها في حادث سير مروع على طريق بين أبها والرياض، حزن وتعاطف العديد من الناشطين السعوديين.
ولقيت المعلمة أمل معدي وزوجها وأبناؤها وبناتها الخمسة، إضافة إلى عاملة منزل من الجنسية الفلبينية، مصرعهم على طريق وادي الدواسر-الرين، أثناء توجههم إلى الرياض لقضاء الإجازة.
ونجت من الحادثة، ابنة واحدة فقط لا يتجاوز عمرها 17 عاما، فيما ما زالت لا تعرف شيئا عن وفاة عائلتها.
وقال شقيق المعلمة، في مداخلة مع برنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية"، إنهم يرفضون إبلاغ الابنة الناجية من الحادث بشأن وفاة عائلتها، خوفا عليها من تأثير الصدمة.
وفي تفاصيل الحادث، أوضح أن الأسرة تحركت بسيارتهم لقضاء الإجازة في الرياض ليل الجمعة عن طريق الرين، وبعد ثلاث ساعات على سيرهم، وقع الحادث قرابة الفجر بسبب خطأ من سائق المركبة الأخرى، المرجح أنه كان متجاوزا لمساره فتصادم وجها لوجه مع عائلة شقيقته.
ولفت إلى أن الطريق عبارة عن اتجاهين لكنه مسار واحد، حيث إن قائد المركبة الأخرى تجاوز بشكل خاطئ، ما تسبب باصطدام المركبتين ووفاة المعلمة وعائلتها، إضافة إلى قائد المركبة الأخرى، بينما نجا مرافقه الهندي.
وأضاف شقيق المعلمة أن أحد المواطنين توقف لمباشرة الحادث، وحاول التواصل مع الهلال الأحمر والإسعاف لكنه لم يتمكن لعدم توافر شبكة اتصال.
وأكد أن الناجية الوحيدة من عائلة المعلمة، تدرس بالمرحلة الثانوية، وتعاني فقط من كسر في الفخذ الأيسر، مشيرا إلى أن ابنة شقيقته تحاول الاستفسار عن وضع عائلتها، لكنهم يرفضون إخبارها، إذ أبلغوها أنهم في مستشفى آخر يتم علاجهم، ويحاولون نقل الخبر بشكل تدريجي لها، لتجنيبها الصدمة.
وتعاطف العديد من المواطنين السعوديين مع مأساة العائلة، وتوجه مستخدمو مواقع التواصل إلى حساب الأب الضحية محمد عسيري، الذي يظهر من حسابه في "تويتر" أنه كان مهندسا، إذ دعوا له بالرحمة والمغفرة.
بينما توجهت العديد من طالبات المعلمة الضحية بالدعاء لها، مؤكدين أنها قامت بالتصدق لأشخاص قبل مغادرتها وعائلتها للإجازة ومصرعهم.