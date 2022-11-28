مصرع المعلمة أمل معدي وعائلتها بحادث سير يثير حزن السعوديين

أثار مصرع معلمة سعودية وعائلتها في حادث سير مروع على طريق بين أبها والرياض، حزن وتعاطف العديد من الناشطين السعوديين.

ولقيت المعلمة أمل معدي وزوجها وأبناؤها وبناتها الخمسة، إضافة إلى عاملة منزل من الجنسية الفلبينية، مصرعهم على طريق وادي الدواسر-الرين، أثناء توجههم إلى الرياض لقضاء الإجازة.

ونجت من الحادثة، ابنة واحدة فقط لا يتجاوز عمرها 17 عاما، فيما ما زالت لا تعرف شيئا عن وفاة عائلتها.