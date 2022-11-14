16 قتيلا بحادث مروع في الجزائر

قتل 16 شخصًا، مساء اليوم الإثنين، إثر حادث سير مروع في الجزائر، بحسب تقارير محلية.

ونقلت صحيفة "النهار" عن الدفاع المدني الجزائري قوله إن "الحادث وقع على الطريق الوطني رقم 6 بين رقان وبرج باجي مختار، الواقعة بصحراء الجزائر".

وأشار إلى أنه "أسفر عن مقتل 16 شخصا، بينما أصيب 3 أشخاص بجراح خطيرة كانوا على متن سيارتين من نوع تويوتا هيليكس، وأف جي 80".

ووفق الصحيفة، فإن "الوفيات هم 13 من غينيا وشخص من مالي وجزائريان".

وتشهد الجزائر حوادث مرورية متكررة أودت بحياة المئات من الأشخاص، رغم الإجراءات التي تقول السلطات إنها أقرتها للحد من هذه الحوادث.

وبحسب الحصيلة السنوية للمندوبية الوطنية لأمن الطرقات، وهي هيئة حكومية، فإن البلاد شهدت خلال العام الجاري 22 ألف حادث مروري تسبّب بمقتل 3061 شخصا وإصابة 29763 آخرين.

وتقول السلطات إن "العامل البشري، وخصوصاً القيادة المتهورة من السائقين الشباب، هو المتسبب الأول في حوادث السير التي تشهد ارتفاعا غير مسبوق خلال الآونة الأخيرة".