أول صور للسفينة الجانحة بقناة السويس أثناء عملية قطرها

ووجه ربيع رسالة طمأنة بشأن انتظام حركة الملاحة بالقناة، حيث انتظمت عملية دخول 26 سفينة من قافلة الجنوب، كما سيجري عبور قافلة الشمال بعد استئناف السفينة "غلوري" عبورها بالقناة بمساعدة قاطرات الهيئة.

وأكد ربيع في بيان، على امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة.