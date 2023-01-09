أول صور للسفينة الجانحة بقناة السويس أثناء عملية قطرها
تجري عمليات سحب السفينة "غلوري" الجانحة بواسطة القاطرات التابعة لهيئة قناة السويس، إلى أقرب نقطة في منطقة "البلاح" بمحافظة الإسماعيلية؛ لإصلاح العطل.
ومن المُقرر أن يتم إصلاح العطل الفني بالسفينة، على أن تستأنف رحلتها مجددًا بالمجرى الملاحي لقناة السويس.
ونشرت هيئة قناة السويس، أول صور تظهر عمليات سحب السفينة "غلوري" بواسطة القاطرات التابعة للهيئة، إلى أقرب نقطة في منطقة "البلاح" بمحافظة الإسماعيلية.
وقال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، إن فريق الإنقاذ البحري للهيئة تعامل باحترافية مع عطل فني مفاجئ لماكينات سفينة الصب "غلوري" في الكيلومتر 38 العابرة ضمن قافلة الشمال في رحلتها القادمة من تركيا والمتجهة إلى الصين، حيث يجري العمل الآن على قطر السفينة العاطلة للكيلو متر 51 ترقيم القناة.
ووجه ربيع رسالة طمأنة بشأن انتظام حركة الملاحة بالقناة، حيث انتظمت عملية دخول 26 سفينة من قافلة الجنوب، كما سيجري عبور قافلة الشمال بعد استئناف السفينة "غلوري" عبورها بالقناة بمساعدة قاطرات الهيئة.
وأكد ربيع في بيان، على امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة.
وأوضح أنه تم الدفع بعدد 4 قاطرات تتقدمها القاطرة بورسعيد بقوة شد 95 طنًا، للتعامل السريع مع الموقف وقطر السفينة بما يسمح باستئناف عبورها بالقناة مرة أخرى حتى توقفها في أقرب نقطة في منطقة البلاح لإصلاح العطل.
ويبلغ طول السفينة 225 مترًا، وعرضها 32 مترًا، بحمولة قدرها 41 ألف طن، وتتبع التوكيل الملاحي "إنشكيب".