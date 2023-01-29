3 قتلى بإطلاق نار في منزل قرب بيفرلي هيلز الأمريكية
قُتل ثلاثة أشخاص، اليوم السبت، وأصيب أربعة بجروح بإطلاق النار داخل منزل فاخر قرب بيفرلي هيلز، أثناء ما وصفته الشرطة "تجمّعا" في عقار يتم تأجيره لفترات قصيرة.
وسارعت فرق الطوارئ إلى الموقع في منطقة بيندكت كانيون في لوس أنجليس ليلا، حيث عُثر على ثلاثة قتلى داخل مركبة كانت متوقفة في الخارج.
ويخضع أربعة أشخاص آخرين للعلاج في مستشفى، السبت، بينهم اثنان إصاباتهما خطيرة.
ووقع الحادث في أعقاب عمليتي إطلاق نار أسفرتا عن سقوط 18 قتيلا في كاليفورنيا.
وذكرت صحيفة "لوس أنجليس تايمز" نقلا عن المحققين أن الهجوم وقع في "منزل يتم تأجيره لفترات قصيرة".
وأفادت الشرطة بوجود تجمّع من نوع ما في المكان.
وقال بروس بوريهان من قسم شرطة لوس أنجليس للصحفيين: "استخدمنا صفة تجمّع إلى أن نتمكن من مقابلة بعض الأشخاص الذين كانوا هنا لتحديد نوع التجمّع بدقة".
وأضاف: "يتنقل المحققون من منزل لآخر بحثا عن تسجيلات إضافية التقطتها كاميرات المراقبة، أو أي دليل يمكن أن يساعدنا على تحديد ما حصل، وسبب تعرّض هؤلاء الضحايا إلى إطلاق نار".