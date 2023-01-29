3 قتلى بإطلاق نار في منزل قرب بيفرلي هيلز الأمريكية

قُتل ثلاثة أشخاص، اليوم السبت، وأصيب أربعة بجروح بإطلاق النار داخل منزل فاخر قرب بيفرلي هيلز، أثناء ما وصفته الشرطة "تجمّعا" في عقار يتم تأجيره لفترات قصيرة.

وسارعت فرق الطوارئ إلى الموقع في منطقة بيندكت كانيون في لوس أنجليس ليلا، حيث عُثر على ثلاثة قتلى داخل مركبة كانت متوقفة في الخارج.

ويخضع أربعة أشخاص آخرين للعلاج في مستشفى، السبت، بينهم اثنان إصاباتهما خطيرة.