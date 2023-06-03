اليمن.. وفاة 3 فتيات من أسرة واحدة غرقًا في الضالع

تُوفيت 3 فتيات من أسرة واحدة، إثر سقوطهن في حاجز للمياه في قرية الشليل، شمال مديرية قعطبة، التابعة لمحافظة الضالع.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادرمحلية قولها، إن متوسط أعمار الفتيات المتوفيات 15 عامًا، وينحدرن من قرية القدم.

وبحسب المصادر، فقد تم انتشال الفتيات الثلاث بعد سقوطهن في حاجز "وادي المري" وإسعافهن إلى المستشفى، إلا أنهن فارقن الحياة مباشرة قبل وصولهن إلى قسم الإسعاف.