مصرع 6 أشخاص بحادث سير مروع في مصر

لقي 6 أشخاص بينهم طفل مصرعهم وأصيب 10 آخرون، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، في حادث سير مروع بطريق صحراوي في محافظة الفيوم غرب العاصمة القاهرة.

ونقلت السلطات جثث الضحايا الـ 6 إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي، فيما نقلت المصابين إلى مشرحة مستشفى الفيوم الجامعي، بوساطة 12 سيارة إسعاف دفعت بهم سلطات الدفاع المدني.

وحول تفاصيل الحادث، كان مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة، بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل وأخرى أجرة "ميكروباص" على الطريق الصحراوي الغربي "أسيوط - القاهرة" بمحافظة الفيوم، ما أسفر عن عدد الضحايا المذكورين.

وأفادت السلطات أن الضحايا الـ6 بينهم طفل يدعى حمزة علي مسعود، بالإضافة إلى 5 آخرين وهم: "مصطفى معوض حسين عوض 52 عاما"، و"إبراهيم حسين إبراهيم مرزوق 50 عاما"، و"صباح عباس محمود محمد 40 عاما"، و"حنان سعد عبد السلام عيد 40 عاما"، و"وليد أحمد هيكل إمام 25 عاما".