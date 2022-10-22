إيران.. حريق ضخم يطال مجمعاً تجارياً وسط طهران

اندلع حريق ضخم، اليوم السبت، في مجمع تجاري مكون من ثلاثة طوابق في شارع "ولي عصر" وسط العاصمة الإيرانية طهران، وفقا لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا".

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم إدارة الإطفاء في بلدية طهران جلال ملكي قوله، إن "حريقاً كبيراً اندلع في مبنى تجاري من ثلاثة طوابق في شارع ولي العصر وسط العاصمة طهران".

وأضاف: "تم إرسال ثلاث محطات إطفاء إلى المكان ويتم إطفاء هذا الحريق".