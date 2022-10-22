إيران.. حريق ضخم يطال مجمعاً تجارياً وسط طهران
اندلع حريق ضخم، اليوم السبت، في مجمع تجاري مكون من ثلاثة طوابق في شارع "ولي عصر" وسط العاصمة الإيرانية طهران، وفقا لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا".
ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم إدارة الإطفاء في بلدية طهران جلال ملكي قوله، إن "حريقاً كبيراً اندلع في مبنى تجاري من ثلاثة طوابق في شارع ولي العصر وسط العاصمة طهران".
وأضاف: "تم إرسال ثلاث محطات إطفاء إلى المكان ويتم إطفاء هذا الحريق".
وعن حجم الخسائر ووجود ضحايا، أوضح ملكي: "لا توجد حتى الآن معلومات عن الأضرار المالية والخسائر البشرية الناجمة عن هذا الحريق".
ولفت المسؤول الإيراني إلى إصابة ثلاثة أفراد من رجال الإطفاء وتم نقلهم إلى المستشفى.
وأوضح المتحدث: "إن فرق الإطفاء تمكنت من إنقاذ خمسة أشخاص كانوا محاصرين داخل المبنى التجاري".
ولفت إلى أن خبراء إدارة الإطفاء يحققون في سبب الحادث.