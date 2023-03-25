قتلى وجرحى بانفجار مصنع شوكولاتة في بنسلفانيا (فيديو)

وأظهرت صور بثها تلفزيون ‭)‬دبليو.جي.إيه.إل‭(‬ تراكم الحطام في الشارع مع استمرار اشتعال حريق واحد على الأقل بعد ساعات من الانفجار.

وقع الانفجار في مصنع شركة آر.إم بالمر التي تقول على موقعها على الإنترنت إنها تصنع الحلوى منذ عام 1948 ويعمل لديها 850 شخصا.