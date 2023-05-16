مقتل 4 بينهم مسلح بإطلاق النار في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية
قتل 3 أشخاص وأصيب آخرون بإطلاق نار في فارمنجتون بولاية نيو مكسيكو الأمريكية، الاثنين، وفق ما أعلنت الشرطة.
وقالت الشرطة، في بيان صدر عنها، إن المسلح المشتبه بتنفيذه إطلاق النار قد قتل.
وذكرت شبكة "بي بي سي" العربية، أن عنف الأسلحة يعد عنصراً أساسياً في الحياة العامة الأمريكية، إذ وقع أكثر من 130 حادث إطلاق نار جماعي في جميع أنحاء الولايات المتحدة العام الجاري.
وتظهر الأرقام من أرشيف "Gun Violence Archive"، وهي قاعدة بيانات بحثية غير ربحية، أن عدد عمليات إطلاق النار الجماعية ارتفع بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وخلال السنوات الثلاث الماضية كان هناك أكثر من 600 حادث إطلاق نار جماعي.
ووجدت دراسة نشرتها دورية "Annals of Internal Medicine"، في فبراير/شباط، أن 7.5 مليون بالغ أمريكي أصبحوا مالكي أسلحة جددًا بين يناير/كانون الثاني 2019 وأبريل/نيسان 2021.