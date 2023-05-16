مقتل 4 بينهم مسلح بإطلاق النار في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية

قتل 3 أشخاص وأصيب آخرون بإطلاق نار في فارمنجتون بولاية نيو مكسيكو الأمريكية، الاثنين، وفق ما أعلنت الشرطة.

وقالت الشرطة، في بيان صدر عنها، إن المسلح المشتبه بتنفيذه إطلاق النار قد قتل.

وذكرت شبكة "بي بي سي" العربية، أن عنف الأسلحة يعد عنصراً أساسياً في الحياة العامة الأمريكية، إذ وقع أكثر من 130 حادث إطلاق نار جماعي في جميع أنحاء الولايات المتحدة العام الجاري.