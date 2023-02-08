62 فلسطينيًا بين ضحايا الزلزال المدمر
أعلنت وزارة خارجية فلسطين، الثلاثاء، ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين في كل من سوريا وتركيا إلى 62 قتيلًا، إضافة إلى عدد من المفقودين، نتيجة الزلزال المدمر.
وأكدت الخارجية الفلسطينية على لسان سفيريها في كل من سوريا وتركيا، أن عدد ضحايا الزلزال من الجالية الفلسطينية في سوريا وتركيا، ارتفع إلى "62" مواطنًا.
وقال سفير دولة فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى إن "العدد ارتفع بعد انتشال جثث عائلة فلسطينية جديدة من مدينة غازي عنتاب التركية"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية "وفا".
بينما أكد سفير دولة فلسطين في سوريا سمير الرفاعي، انتشال جثث عدد من الفلسطينيين، بعد إدخال الآليات الثقيلة لمخيم الرمل، فيما تُجرى عمليات بحث عن مفقودين.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية، بلغ عدد الضحايا من الجالية الفلسطينية في تركيا "18"، بينما ارتفع عدد القتلى في سوريا من الفلسطينيين إلى "44".
وضرب زلزال مدمر بقوة بلغت "7.8" تركيا وسوريا، فجر الإثنين، مخلّفًا الآلاف من القتلى، وعشرات الآلاف من المصابين.