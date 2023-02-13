فريق الإنقاذ العُماني ينقذ رجلا وامرأة من تحت الأنقاض في تركيا
تمكَن الفريق الوطني العُماني للبحث والإنقاذ يوم الإثنين، من إنقاذ امرأة ورجل من تحت أنقاض أبنية منهارة في مدينة أنطاكية التركية التي هزها ومناطق أخرى جنوب تركيا وشمال سوريا زلزال عنيف قبل أسبوع، أسفر عن عشرات آلاف الضحايا والمصابين.
وأعلن الدفاع المدني والإسعاف في سلطنة عُمان في تغريدتين منفصلتين عبر حسابه الرسمي في "تويتر" قيام الفريق الوطني بإنقاذ السيدة وهي مواطنة تركية، والرجل ونقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.
ووثَق الدفاع المدني بمقاطع فيديو عمليتي الإنقاذ، مشيرا إلى أن السيدة تم إنقاذها وتعامل معها الطاقم الطبي بالفريق ثم نُقلت إلى المستشفى، مبيناً أنها بصحة جيدة.
وعاد الدفاع المدني عقب ساعات من إعلان إنقاذ السيدة، وأشار إلى أن الفريق الوطني تمكَن من إنقاذ شخص آخر من تحت الأنقاض وهو على قيد الحياة.
ورغم مرور أكثر من 180 ساعة على الزلزال المدمِر، مازال رجال الإنقاذ يواصلون عمليات البحث تحت الأنقاض الهائلة في بعض المناطق في محاولة لانتشال أحياء رغم تضاؤل الفرص في العثور على ناجين.
وكان رجال الإنقاذ قد تمكَنوا في ساعة سابقة من انتشال صبي على قيد الحياة يبلغ من العمر 13 عاما من تحت أنقاض مبنى منهار في إقليم "هاتاي" جنوب تركيا، وإنقاذ فتاة في العاشرة من العمر من بين أنقاض مبنى سكني في إقليم "كهرمان مرعش" جنوب تركيا.
وضرب الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة في ساعة مبكرة من يوم الإثنين الماضي، تبعه زلزال آخر، ومئات الهزات الارتدادية جنوب تركيا وشمال غرب سوريا.
وأسفر الزلزال عن انهيار أعداد هائلة من الأبنية ووفاة قرابة 37 ألف شخص في البلدين حتى اللحظة.