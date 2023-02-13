فريق الإنقاذ العُماني ينقذ رجلا وامرأة من تحت الأنقاض في تركيا

تمكَن الفريق الوطني العُماني للبحث والإنقاذ يوم الإثنين، من إنقاذ امرأة ورجل من تحت أنقاض أبنية منهارة في مدينة أنطاكية التركية التي هزها ومناطق أخرى جنوب تركيا وشمال سوريا زلزال عنيف قبل أسبوع، أسفر عن عشرات آلاف الضحايا والمصابين.

وأعلن الدفاع المدني والإسعاف في سلطنة عُمان في تغريدتين منفصلتين عبر حسابه الرسمي في "تويتر" قيام الفريق الوطني بإنقاذ السيدة وهي مواطنة تركية، والرجل ونقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.