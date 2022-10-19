السعودية.. امرأة من محافظة الخرج تناشد الأهالي للبحث عن ابنتها المفقودة
ناشدت سيدة تُدعى أم صيتة، أهالي محافظة الخرج السعودية، لمساعدتها في البحث عن ابنتها التي أفادت بأنها اختفت قبل نحو أسبوعين في ظروف غامضة، عقب خروجها من المنزل لشراء بعض الحاجيات.
وكشفت والدة الفتاة عن تفاصيل اختفاء ابنتها "صيتة العجمي"، التي تصدَر اسمها حديث المدونين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قالت إن "ابنتها التي تبلغ من العمر 15 عاماً ولا تعاني من أي مشاكل صحية، توجهت قبل 13 يوماً إلى إحدى البقاليات لشراء بعض الحاجيات إلا أنها لم تعد منذ ذلك اليوم".
وأوضحت والدة صيتة، وهي سيدة منفصلة عن زوجها والد صيتة، لموقع "أخبار 24" السعودي، أنها "تواصلت مع والد ابنتها إلا أنه أبلغها بأنها ليست موجودة عنده"، مبينة أنها "حاولت التواصل مع زميلات ابنتها في المدرسة إلا أنها لم تتمكن من ذلك لعدم سماح إدارة المدرسة لها بذلك".
وأشارت إلى أنها "أبلغت الجهات المختصة باختفاء ابنتها في اليوم الذي فُقدت فيه، ولم تثِر القضية عبر مواقع التواصل إلا مؤخراً عقب مرور أكثر من أسبوع على اختفاء ابنتها"، لافتةً بأنها "رصدت مبلغا ماليا لمن يستطيع العثور عليها".
وعبر منصة "تويتر" تفاعل المدونون مع حادثة اختفاء الفتاة، التي تم نشر صورها وإرفاقها مع وسم يحمل اسمها ويشير إلى أنها مفقودة، في محاولة لمساعدة والدتها بمعرفة مصيرها.
وتداول المدونون معلومات حول اختفاء الفتاة، حيث أشارت تلك المعلومات بأن "الفتاة اختفت في حي الزاهر جنوب محافظة الخرج، وبأنها وحيدة لوالدتها التي ناشدت لمساعدتها في العثور على ابنتها".
ولم يصدر أي بيان رسمي بعد حول حادثة اختفاء الفتاة التي توقع بعض المدونين بأنها "قد تكون تعرضت للاختطاف لا سيما أن والدتها أكدت بأنها غير موجودة عند طليقها".
وتأتي هذه الحادثة عقب يومين من إعلان شرطة منطقة الرياض العثور على "فتاة المزاحمية" عقب أيام من اختفائها في ظروف غامضة من أمام منزلها في محافظة المزاحمية.