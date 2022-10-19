السعودية.. امرأة من محافظة الخرج تناشد الأهالي للبحث عن ابنتها المفقودة

ناشدت سيدة تُدعى أم صيتة، أهالي محافظة الخرج السعودية، لمساعدتها في البحث عن ابنتها التي أفادت بأنها اختفت قبل نحو أسبوعين في ظروف غامضة، عقب خروجها من المنزل لشراء بعض الحاجيات.

وكشفت والدة الفتاة عن تفاصيل اختفاء ابنتها "صيتة العجمي"، التي تصدَر اسمها حديث المدونين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قالت إن "ابنتها التي تبلغ من العمر 15 عاماً ولا تعاني من أي مشاكل صحية، توجهت قبل 13 يوماً إلى إحدى البقاليات لشراء بعض الحاجيات إلا أنها لم تعد منذ ذلك اليوم".

وأوضحت والدة صيتة، وهي سيدة منفصلة عن زوجها والد صيتة، لموقع "أخبار 24" السعودي، أنها "تواصلت مع والد ابنتها إلا أنه أبلغها بأنها ليست موجودة عنده"، مبينة أنها "حاولت التواصل مع زميلات ابنتها في المدرسة إلا أنها لم تتمكن من ذلك لعدم سماح إدارة المدرسة لها بذلك".