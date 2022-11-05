15 قتيلا جراء حريق في حانة بمدينة كوستروما الروسية
اعتقلت الشرطة الروسية، اليوم السبت، رجلا يشتبه في أنه تسبب بحريق هائل في حانة في مدينة كوستروما ليلا، أودى بـ 15 شخصا على الأقل.
وتمكن عناصر الإطفاء في ساعة مبكرة اليوم السبت، من إخماد الحريق الذي اندلع في حانة "بوليغون" بمدينة كوستروما الواقعة على بعد نحو 300 كلم شمال شرق موسكو.
وذكرت وكالات أنباء روسية أن الحريق قد يكون نجم عن إطلاق رجل ثمل "ألعابا نارية" على منصة الرقص.
وقالت الشرطة في بيان إن عناصرها قاموا بـ "تحديد وتوقيف الشخص الذي يشتبه بوقوفه وراء الأعمال غير القانونية في منشأة ترفيه في كوستروما والتي نجم عنها حريق ووفيات.. تم تسليمه للسلطات لإجراء تحقيقات".
وتحقق السلطات في ملابسات الحريق باعتباره قضية جنائية "أوقع وفيات بسبب الإهمال".
وأظهرت مشاهد بثها التلفزيون الرسمي صورا للحانة وسط النيران.
وقالت السلطات إن الحريق بدأ قرابة الساعة الثانية صباحا بالتوقيع المحلي وأُخمد قرابة السابعة والنصف.
وكان حاكم المنطقة سيرغي سيتنيكوف قد أعلن عن مقتل 13 شخصا قبل العثور على جثتين.
ونقلت وكالة ريا نوفوستي عن مصدر في الشرطة قوله إنه تمّ إجلاء 250 شخصًا من المبنى.