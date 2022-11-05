15 قتيلا جراء حريق في حانة بمدينة كوستروما الروسية

اعتقلت الشرطة الروسية، اليوم السبت، رجلا يشتبه في أنه تسبب بحريق هائل في حانة في مدينة كوستروما ليلا، أودى بـ 15 شخصا على الأقل.

وتمكن عناصر الإطفاء في ساعة مبكرة اليوم السبت، من إخماد الحريق الذي اندلع في حانة "بوليغون" بمدينة كوستروما الواقعة على بعد نحو 300 كلم شمال شرق موسكو.

وذكرت وكالات أنباء روسية أن الحريق قد يكون نجم عن إطلاق رجل ثمل "ألعابا نارية" على منصة الرقص.