حديقة حيوان أسترالية تكشف تفاصيل "الهروب الكبير" لـ 5 أسود

نجحت 5 أسود في الفرار من حديقة حيوان أسترالية، من خلال الحفر تحت السياج، مثلما حدث في فيلم "الهروب الكبير" للممثل الأمريكي ستيف ماكوين وغيره من النجوم العالميين.

وقالت حديقة حيوان "تارونجا" في سيدني في بيان أمس الخميس، إن "لقطات كاميرات المراقبة كشفت كيف نجح أربعة أشبال وأسد ذكر بالغ في الهروب من الحديقة عن طريق الحفر تحت سياج شبكي من الأسلاك المعدنية".

وأضافت أنه تم العثور على الأسود خارج حظائرها لاحقا، حسب ما نقلته شبكة "سي أن أن" الأمريكية.

وقال البيان الصادر عن الحديقة إن "الأشبال لوزوكو وزوري وكاري ومليكة كانوا يلعبون بجوار السياج قبل أن يحفر أحدهم تحته، وإن الأشبال الآخرين ووالدهم تبعوهم للخارج"، بينما بقيت اللبؤة مايا والشبل عيانا في الداخل.