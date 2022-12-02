حديقة حيوان أسترالية تكشف تفاصيل "الهروب الكبير" لـ 5 أسود
نجحت 5 أسود في الفرار من حديقة حيوان أسترالية، من خلال الحفر تحت السياج، مثلما حدث في فيلم "الهروب الكبير" للممثل الأمريكي ستيف ماكوين وغيره من النجوم العالميين.
وقالت حديقة حيوان "تارونجا" في سيدني في بيان أمس الخميس، إن "لقطات كاميرات المراقبة كشفت كيف نجح أربعة أشبال وأسد ذكر بالغ في الهروب من الحديقة عن طريق الحفر تحت سياج شبكي من الأسلاك المعدنية".
وأضافت أنه تم العثور على الأسود خارج حظائرها لاحقا، حسب ما نقلته شبكة "سي أن أن" الأمريكية.
وقال البيان الصادر عن الحديقة إن "الأشبال لوزوكو وزوري وكاري ومليكة كانوا يلعبون بجوار السياج قبل أن يحفر أحدهم تحته، وإن الأشبال الآخرين ووالدهم تبعوهم للخارج"، بينما بقيت اللبؤة مايا والشبل عيانا في الداخل.
وأوضح البيان أن الأسود الخمسة "استكشفت المنطقة بهدوء" وبقيت بعيدة عن حظيرتها قبل القيام بعدة محاولات للعودة إليها.
وأضاف أن فريق الاستجابة للطوارئ في حديقة الحيوان وصل بعد أقل من 10 دقائق من الهروب، وأن السيطرة تمت على الوضع "في غضون دقائق".
وأفادت شبكة "سي أن أن" أن الضيوف الذين كانوا في الموقع لتجربة تخييم كشفي في حديقة الحيوانات، عندما حدثت عملية الهروب، أُمروا بمغادرة خيامهم على الفور و"الركض" قبل العثور على ملاذ في مبنى قريب.
وقال ماغنوس بيري، الذي نُصبت خيمته بالقرب من حظيرة الأسد، إن موظفي حديقة الحيوان جاؤوا إلى منطقة الخيمة قائلين: "هذه حالة طارئة.... أخرج من خيمتك، واركض للخارج واترك ممتلكاتك وكل شيء في الخيمة".
وأشار البيان الصادر عن الحديقة إلى أن الأسود موجودة حاليًا في منطقة خارجية بعيدة عن منازلها في انتظار اكتمال التحقيق في حادث الهروب، مضيفا أنه من غير المرجح أن تعود إلى المكان الرئيسي قبل عيد الميلاد.
وذكر أن هناك مشكلة "سلامة" في السياج، وأن عملية مراجعة الحادث لا تزال جارية.
والهروب الكبير فيلم أمريكي أنتج عام 1963، وهو مبني على قصة حقيقية وقعت خلال الحرب العالمية الثانية حول مجموعة من الجنود من ضباط دول التحالف والمعتقلين كسجناء حرب في معتقل نازي مخصص للطيارين، حيث تبتكر هذه المجموعة خطة للهروب من المعتقل الحصين وتهريب 250 معتقلا آخرين.