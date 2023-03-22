مصرع طفلين وجرح 5 آخرين جرّاء انفجار قنبلة في أفغانستان
لقي طفلان مصرعهما، فيما أصيب 5 آخرون جراء انفجار قنبلة في ولاية بدخشان الواقعة شمال شرق أفغانستان.
ونقلت صحيفة "اطلاعات" الأفغانية عن مصدر محلي قوله، إن "طفلين قُتلا فيما أصيب 5 آخرون بجراح إثر انفجار قنبلة في منطقة تجاب كشم بولاية بدخشان في قرية شهيدكان التابعة لناحية تجاب كشم".
وأوضح المصدر أن "أطفالًا عثروا على القنبلة وأرادوا بيعها كخردة معدنية وشراء الآيس كريم من عائدات ثمنها".
وبحسب المصدر، انفجرت هذه القنبلة أخيرًا في مكان تجمع الأطفال لشراء الآيس كريم وقتلت طفلين، كما أصيب 5 أشخاص من بينهم بائع آيس كريم يبلغ من العمر 10 سنوات.
وكان القتلى والجرحى في هذه الحادثة من الأطفال بين سن الخامسة والعاشرة من العمر، وتم نقل المصابين إلى مستشفى تخار الإقليمي لتلقي العلاج.
وأكد مسؤولو "طالبان" المحليون في منطقة تاجاب كشم هذا الحادث.
وبسبب عدة عقود من الحرب في أفغانستان، أصبح هذا البلد واحدًا من البلدان التي لديها أعلى الأراضي الملوثة بالمتفجرات، ويقال إن ما يقرب من 606 كيلومترات مربعة من الأراضي الأفغانية ملوثة بالألغام والذخيرة المتفجرة.