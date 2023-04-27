العراق.. 4 حالات انتحار في بغداد خلال 24 ساعة

سُجلت في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الخميس، 4 حالات انتحار في مناطق متفرقة وبأساليب مختلفة.

ونقل موقع "السومرية نيوز" عن مصدر أمني قوله، إن طالبا يدرس في كلية الصيدلية أقدم على الانتحار بإطلاق النار على نفسه من مسدس في منطقة العلاوي وسط العاصمة بغداد دون معرفة الأسباب.

فيما أقدمت فتاة مراهقة تبلغ من العمر 17 عاما تعاني من حالة نفسية على شنق نفسها داخل منزلها في منطقة الميكانيك في منطقة الدورة جنوبي بغداد.

وشهدت منطقة أبو غريب غربي بغداد محاولة انتحار غريبة، حيث أقدم رجل وزوجته على الانتحار بآله حادة.

وبحسب المصدر الأمني، فإن الزوج البالغ من العمر 27 عاما حاول الانتحار بجرح نفسه في الوريد الأيسر والرقبة، فيما حاولت الزوجة البالغة من العمر 24 عاما جرح نفسها في منطقة الرقبة والصدر.

وأوضح المصدر الأمني أن أقارب الزوجين قاموا بنقلهما إلى المستشفى بعد محاولتهما الانتحار.