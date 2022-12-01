ملكة جمال تتعرض للصعق بالكهرباء خلال عرض حي

وبينما كانت تحاول التخلص من الميكروفون، فقدت القدرة على التوازن ما أدى إلى سقوطها على أرض المنصة.

ويمكن سماع صوت مذيع الحدث في لقطات الفيديو، وهو يصرخ بالقول: "لقد تم صعقها بالكهرباء!"، ليسارع عدد من منظمي الحدث، في مساعدة أندريا على استعادة وعيها، وعملوا بعد ذلك على إخراجها من المنصة.

وبحسب وسائل إعلام مكسيكية، فإن أندريا عادت بعد فترة قصيرة من حادثة صعقها بالكهرباء إلى المنصة لأداء فقرتها، ومواصلة منافستها للحصول على لقب ملكة جمال ساهوايو للعام الجاري.

وأظهر مقطع فيديو ثانٍ أن الجمهور رحب بعودتها على المنصة، وقوبلت بالتصفيق الحار.

كما يسمع صوت المذيع في مقطع الفيديو وهو يمتدح أندريا، ويصفها بالفتاة الشجاعة لمواصلتها التنافس في المسابقة للحصول على اللقب، بعد فترة قصيرة من حادثة إصابتها.