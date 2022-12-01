ملكة جمال تتعرض للصعق بالكهرباء خلال عرض حي
تعرضت مشتركة في مسابقة ملكة جمال بمدينة ساهوايو المكسيكية، لصعقة كهربائية أثناء ملامستها للميكروفون خلال ظهورها على منصة العرض.
ووفق ما ذكرته صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، فإن أندريا جرانادوس فيكتور، التي تعمل عارضة أزياء، هي من ضمن المشتركين في مسابقة ملكة جمال ساهوايو لعام 2022، والتي انطلقت يوم الأحد الماضي.
وأظهر مقطع فيديو لحظة صعود أندريا، 22 عامًا، إلى المنصة في فقرة العرض الخاصة بها، وعندما أمسكت بالميكروفون أصيبت بصدمة كهربائية.
وبينما كانت تحاول التخلص من الميكروفون، فقدت القدرة على التوازن ما أدى إلى سقوطها على أرض المنصة.
ويمكن سماع صوت مذيع الحدث في لقطات الفيديو، وهو يصرخ بالقول: "لقد تم صعقها بالكهرباء!"، ليسارع عدد من منظمي الحدث، في مساعدة أندريا على استعادة وعيها، وعملوا بعد ذلك على إخراجها من المنصة.
وبحسب وسائل إعلام مكسيكية، فإن أندريا عادت بعد فترة قصيرة من حادثة صعقها بالكهرباء إلى المنصة لأداء فقرتها، ومواصلة منافستها للحصول على لقب ملكة جمال ساهوايو للعام الجاري.
وأظهر مقطع فيديو ثانٍ أن الجمهور رحب بعودتها على المنصة، وقوبلت بالتصفيق الحار.
كما يسمع صوت المذيع في مقطع الفيديو وهو يمتدح أندريا، ويصفها بالفتاة الشجاعة لمواصلتها التنافس في المسابقة للحصول على اللقب، بعد فترة قصيرة من حادثة إصابتها.
وقالت أندريا للجمهور عند صعودها إلى المنصة مرة أخرى: "لقد عدت مشحونة بالكهرباء".
وحققت مقاطع الفيديو لحادثة صعقها بالكهرباء وعودتها، انتشارًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المكسيك.
وتساءل الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عن حالتها الصحية بعد حادثة سقوطها من على المنصة.
وردت أندريا في صفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتطمئن معجبيها بالقول: "شكرًا لكم جميعًا على رسائلكم، أريد أن أخبركم أنه بعد الخضوع لبعض الفحوصات الطبية، أستطيع أن أقول إنني بخير، الحمد لله، لم يتعدَ الأمر مجرد حرق بسيط".
وتعقيبًا على الحادثة، كشفت تقارير صحفية في المكسيك، أن سببها يعود إلى هطول الأمطار في موقع الحدث قبل ساعات من انطلاقه، مرجحة أن بعض المعدات التي كانت مثبتة على المنصة قد ابتلت بمياه المطر.