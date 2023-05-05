3 سودانيين هربوا من الحرب ليلقوا حتفهم بحادث سير في إثيوبيا

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، فيديو يظهر خلاله تشييع "المتوفين" من قبل بعض الأشخاص.

وقُتل مئات الأشخاص، وفرَّ مئات الآلاف من المدن السودانية منذ بدء المعارك بين الجيش و"الدعم السريع" قبل 3 أسابيع.