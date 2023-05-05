3 سودانيين هربوا من الحرب ليلقوا حتفهم بحادث سير في إثيوبيا
لقي 3 أشخاص من أسرة سودانية مصرعهم إثر حادث سير داخل الأراضي الإثيوبية بعد هروبهم من المعارك الدائرة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.
وفرَّت الأسرة السودانية إلى إثيوبيا عن طريق معبر "القلابات" الحدودي، قبل أن تتعرض لحادث سير داخل الأراضي الإثيوبية في مدينة "قندر" عاصمة إقليم "أمهرة".
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، فيديو يظهر خلاله تشييع "المتوفين" من قبل بعض الأشخاص.
وقُتل مئات الأشخاص، وفرَّ مئات الآلاف من المدن السودانية منذ بدء المعارك بين الجيش و"الدعم السريع" قبل 3 أسابيع.
واتفق الجانبان على أكثر من هدنة، لكن لم يتم الالتزام بأي منها بالكامل، واستمرت الضربات الجوية والاشتباكات المسلحة، اليوم الجمعة، في العاصمة الخرطوم لليوم الـ21 على التوالي.
ورصدت "إرم نيوز" في وقت سابق هجرة الآلاف من الأسر خارج العاصمة الخرطوم في طريقها إلى ولايات السودان ودول مجاورة يحملون أطفالًا وحقائب ملابس صغيرة بحثًا عن الأمن المفقود في المناطق التي تجري فيها مواجهات مسلحة.