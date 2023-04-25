السويد تطلق صاروخا بحثيا يسقط بطريق الخطأ في النرويج

تعطل صاروخ بحثي أطلقته شركة الفضاء السويدية من مركز "إسرانج" للفضاء في شمال السويد صباح الإثنين، وسقط على بعد 15 كيلومترا داخل النرويج المجاورة.

وقالت الشركة في بيان إن "الصاروخ وصل إلى ارتفاع 250 كيلومترا، حيث تجرى التجارب وسط انعدام الجاذبية".

وقال فيليب أولسون، رئيس الاتصالات في الشركة لوكالة "رويترز" اليوم الثلاثاء: "سقط في الجبال من ارتفاع ألف متر وعلى بعد عشرة كيلومترات من أقرب تجمع سكني".