تفاصيل "مروعة" في واقعة ذبح مصري زوجتَه والتقاط "سيلفي" مع جثتها (فيديو)

كشفت الأجهزة الأمنية في مصر، تفاصيل جديدة صادمة حول واقعة قيام زوج بذبح زوجته في محافظة الدقهلية، والتقاط صور "سيلفي" مع الجثة وإرسالها لأهلها.

وأشارت الداخلية المصرية، في بيان اليوم الأحد، إلى أن "السبب وراء إقدام الزوج على قتل زوجته في مركز (نبروه)، هو الخلافات الزوجية، مبينة أن المتهم ذبح زوجته من الرقبة داخل الشقة محل السكن، ثم دخل إلى إحدى الغرف واحتجز بناته الثلاث مهددا بقتلهن".