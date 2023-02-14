فريق إماراتي ينقذ شابين بعد 9 أيام من زلزال تركيا

وأوضح الحمادي، أنه "جارٍ مسح للمنطقة من من قبل وحدة الكلاب البوليسية (k9)، يليه إجراء مسح آخر للمنطقة من الفريق الإماراتي (k9) للتأكد من خلو المنطقة من وجود ناجين تحت الأنقاض"، مشيرا إلى أنه "لا يزال هناك اشتباه بوجود أحياء".

وبين الحمادي، أن "جهود فرق البحث والإنقاذ ساهمت في إنقاذ العديد من الأرواح خلال الأيام الماضية".

ويحرص فريق الإمارات للبحث والإنقاذ، على تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة خلال عملية انتشال الناجين، كما يتم التعامل مع أنقاض المباني باحترافية عالية، ويعمل الفريق بنظام المناوبات على مدار اليوم في الفترتين الصباحية والمسائية من أجل تغطية أكبر عدد من المنازل المهدمة التي توجد فرص للعثور على ناجين أسفل أنقاضها.