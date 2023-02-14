فريق إماراتي ينقذ شابين بعد 9 أيام من زلزال تركيا
إأعلن فريق بحث إماراتي، اليوم الثلاثاء، عن إنقاذ شابين في منطقة "كهرمان مرعش" في تركيا، وذلك بعد 9 أيام من الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، عن العقيد خالد الحمادي قائد فريق البحث والإنقاذ الاماراتي في تركيا، قوله إن "جهود الفريق الإماراتي نجحت ضمن عملية ( الفارس الشهم / 2 ) بالتعاون مع فريق الإنقاذ الفرنسي في إنقاذ شابين في كهرمان مرعش يبلغان من العمر 19 و 21 عاما وذلك بعد مرور 9 أيام من وجودهما تحت الأنقاض إثر الزلزال الذي ضرب كلا من تركيا وسوريا في السادس من شباط/فبراير الجاري".
وأوضح الحمادي، أنه "جارٍ مسح للمنطقة من من قبل وحدة الكلاب البوليسية (k9)، يليه إجراء مسح آخر للمنطقة من الفريق الإماراتي (k9) للتأكد من خلو المنطقة من وجود ناجين تحت الأنقاض"، مشيرا إلى أنه "لا يزال هناك اشتباه بوجود أحياء".
وبين الحمادي، أن "جهود فرق البحث والإنقاذ ساهمت في إنقاذ العديد من الأرواح خلال الأيام الماضية".
ويحرص فريق الإمارات للبحث والإنقاذ، على تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة خلال عملية انتشال الناجين، كما يتم التعامل مع أنقاض المباني باحترافية عالية، ويعمل الفريق بنظام المناوبات على مدار اليوم في الفترتين الصباحية والمسائية من أجل تغطية أكبر عدد من المنازل المهدمة التي توجد فرص للعثور على ناجين أسفل أنقاضها.