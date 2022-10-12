الداخلية تشير إلى شبهة انتحار.. وفاة طالبة عقب سقوطها من الدور الرابع في جامعة الكويت

وقالت المصادر إن وزارة الداخلية راجعت كاميرات المراقبة في الكلية، وتبين أن الطالبة المتوفاة قامت بإلقاء نفسها من الدور الرابع، وتم نقلها إلى مستشفى الفروانية حيث وافتها المنية هناك.

وبينت المصادر للصحيفة المحلية أن وزارة الداخلية تولت أمر التحقيق بالكامل وهي من ستصدر التقرير النهائي حول الحادثة، كما أن عددا من الطلبة شاهدوا عملية انتحار الفتاة وسجلوا شهاداتهم في تحقيقات وزارة الداخلية.

إلى ذلك، أفادت جامعة الكويت في بيان لها حول الحادثة أنه بعدما اتخذت الفرق الطبية في الجامعة جميع الإجراءات لإسعافها إلى أحد المستشفيات حيث فارقت الحياة، بينت تحريات المباحث الأولية إلى وجود "شبهة انتحار".

وأضافت: يتقدم مدير جامعة الكويت الدكتور يوسف محمد الرومي، ونيابة عن الأسرة الجامعية، بخالص التعازي والمواساة لأسرة الطالبة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد روح الفقيدة بواسع رحمته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان".

وأفادت صحف وحسابات إخبارية في الكويت، بأن "الطالبة سقطت من الدور الرابع ولقيت حتفها إثر الإصابات الشديدة التي لحقت بها".

وتصدّر حادث الوفاة المروع حديث النشطاء في "تويتر"، حيث أبدى كثيرون حزنهم لوفاة الشابة، فيما أكد البعض على ضرورة فتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين في الجامعة إن ثبت أن هناك تقصيرا أو إهمال أدى إلى وفاة الطالبة.