محرك طائرة "يبتلع" عاملا في مطار تكساس

وأضافت في بيان أنّ الطائرة "هبطت في مطار سان أنطونيو الدولي آتية من لوس أنجليس (كاليفورنيا) وكانت تسير على المدرّج للوصول إلى بوابة الهبوط، مع محرّك واحد فقط قيد التشغيل"، موضحة أنّها فتحت تحقيقاً لجلاء ملابسات الحادث.

وحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية، فقد كان الضحية يعمل في شركة "يونيفاي أفييشن"، التي تُقدّم خدمات مساعدة للعديد من شركات الطيران، بما فيها "دلتا".

في حين أعربت شركة "دلتا" للطيران في بيان عن "حزنها شديد" لمقتل العامل، مؤكّدة أنّها تتعاون مع السلطات، التي تتولّى التحقيق في الواقعة.