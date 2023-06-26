محرك طائرة "يبتلع" عاملا في مطار تكساس
أعلنت الهيئة الوطنية لسلامة الطيران الأمريكية، الأحد، عن وفاة عامل مطار في ولاية تكساس، بعد أن "ابتلعه" محرّك طائرة ركّاب تابعة لشركة "دلتا"، كانت قد هبطت لتوّها على المدرّج.
وقالت الهيئة، وهي الوكالة الفدرالية المسؤولة عن التحقيق في حوادث النقل الجوّي، إنّ "المحرّك ابتلع" العامل، مبينة أنّ الحادث وقع ليل الجمعة قرابة الساعة 22,25 بالتوقيت المحلّي.
وأضافت في بيان أنّ الطائرة "هبطت في مطار سان أنطونيو الدولي آتية من لوس أنجليس (كاليفورنيا) وكانت تسير على المدرّج للوصول إلى بوابة الهبوط، مع محرّك واحد فقط قيد التشغيل"، موضحة أنّها فتحت تحقيقاً لجلاء ملابسات الحادث.
وحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية، فقد كان الضحية يعمل في شركة "يونيفاي أفييشن"، التي تُقدّم خدمات مساعدة للعديد من شركات الطيران، بما فيها "دلتا".
في حين أعربت شركة "دلتا" للطيران في بيان عن "حزنها شديد" لمقتل العامل، مؤكّدة أنّها تتعاون مع السلطات، التي تتولّى التحقيق في الواقعة.