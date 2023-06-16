بعد غرق 78 مهاجرًا.. اليونان توقف 9 مصريين مشتبه بهم
أوقفت السلطات في اليونان 9 مصريين يشتبه بأنهم مهربون، من بينهم قبطان مركب متهالك، غرق وأودى بحياة 78 مهاجرًا غير شرعي، في وقت سابق من اليوم الخميس.
وكان مركب الصيد غادر مصر فارغًا قبل أن يستقلّه مهاجرون في مدينة طبرق الساحلية شرقي ليبيا، وكان متوجها إلى إيطاليا، قبل أن يغرق قبالة السواحل اليونانية، بحسب ما أبلغ مصدر في أحد الموانئ "فرانس برس".
وجرى إيقاف الأشخاص التسعة في كالاماتا، ميناء شبه جزيرة بيلوبونيز، الذي تم نقل الناجين إليه، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء اليونانية، التي أشارت أن الموقوفين يُشتبه بأنهم مارسوا "التهريب غير القانوني" للبشر.
وتواصل السلطات اليونانية عمليات البحث عن ناجين، بعد أن أعلنت حكومة البلاد عن ورود معلومات "غير مؤكدة" تفيد بأن المركب كان يحمل 750 شخصًا قبل أن يغرق وتأمر المحكمة العليا اليونانية بإجراء تحقيق لتحديد أسباب الحادث.
وجرى إنقاذ 104 أشخاص"جميعهم رجال"، وسيُنقلون لاحقاً إلى مركز استقبال للمهاجرين في مالاكاسا شمال شرق أثينا.
وبحسب السلطات، فإن الناجين هم 47 سورياً و43 مصرياً و12 باكستانياً وفلسطينيان.
لكن أحد الناجين للأطباء في مستشفى كالاماتا قال إنه رأى نحو 100 طفل في المركب، وفق المصدر، الذي قال إن أكثر من 20 شخصًا ما زالوا في المستشفى في كالاماتا.