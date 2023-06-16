بعد غرق 78 مهاجرًا.. اليونان توقف 9 مصريين مشتبه بهم

أوقفت السلطات في اليونان 9 مصريين يشتبه بأنهم مهربون، من بينهم قبطان مركب متهالك، غرق وأودى بحياة 78 مهاجرًا غير شرعي، في وقت سابق من اليوم الخميس.

وكان مركب الصيد غادر مصر فارغًا قبل أن يستقلّه مهاجرون في مدينة طبرق الساحلية شرقي ليبيا، وكان متوجها إلى إيطاليا، قبل أن يغرق قبالة السواحل اليونانية، بحسب ما أبلغ مصدر في أحد الموانئ "فرانس برس".