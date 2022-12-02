"وظيفة الأحلام" في نيويورك.. مدير "دموي" لقسم مختص بإعدام الفئران

إذا كنت تبحث عن "وظيفة أحلامك" في نيويورك، فقد تجدها في بلدية المدينة التي أعلنت عن حاجتها إلى من يشغل وظيفة مسؤول عن إدارة مختصة بإعدام ملايين الفئران المنتشرة في المدينة وضواحيها.

واشترطت البلدية، التي يرأسها الشرطي السابق إريك آدامز في إعلانها المنشور يوم الأربعاء الماضي، بمن يطمح إلى الفوز بمنصب "مدير برنامج الحد من القوارض" الملحق ببلدية نيويورك أن يكرس نفسه لهذه الوظيفة "على مدار الساعة وكل أيام الأسبوع بإصرار".

وكتب آدامز يوم أمس الخميس على موقع تويتر: "لا يوجد شيء أكرهه أكثر من الجرذان"، مشجعاً أبناء مدينته على التقدم لتولي هذا المنصب بالعبارة الآتية: "وظيفة أحلامكم في انتظاركم".