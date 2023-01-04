لحظات تحبس الأنفاس.. إنقاذ طفل حاصرته السيول في المدينة المنورة
تداول نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تحبس الأنفاس، توثق لحظات إنقاذ طفل حاصرته السيول في المدينة المنورة.
قام أحد الشبان بالدخول إلى المياه وتوجه نحو الطفل، وعاد به إلى الجهة الأخرى، حتى وصل لأصدقائه الذين ساعدوه في إخراج الطفل من السيل
وتُظهر الصور التي جرى تداولها، بقاء الطفل واقفًا على صخرة مرتفعة عن منسوب المياه، فيما سارع مجموعة من الشبان لإنقاذه واستخراجه من السيل، بعد تمكنهم من عمل جسر بواسطة لوحين من الخشب.
ووفق مقاطع الفيديو، فقد قام أحد الشبان بالدخول إلى المياه وتوجه نحو الطفل، وعاد به إلى الجهة الأخرى، حتى وصل لأصدقائه الذين ساعدوه في إخراج الطفل من السيل.
وكانت المدينة المنورة وعدد من المحافظات التابعة، شهدت هطول أمطار غزيرة، ودعا الدفاع المدني السعودي المواطنين والمقيمين إلى عدم الاقتراب من مناطق تجمع مياه الأمطار والبقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة.