لحظات تحبس الأنفاس.. إنقاذ طفل حاصرته السيول في المدينة المنورة

وتُظهر الصور التي جرى تداولها، بقاء الطفل واقفًا على صخرة مرتفعة عن منسوب المياه، فيما سارع مجموعة من الشبان لإنقاذه واستخراجه من السيل، بعد تمكنهم من عمل جسر بواسطة لوحين من الخشب.

ووفق مقاطع الفيديو، فقد قام أحد الشبان بالدخول إلى المياه وتوجه نحو الطفل، وعاد به إلى الجهة الأخرى، حتى وصل لأصدقائه الذين ساعدوه في إخراج الطفل من السيل.