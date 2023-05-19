توتر في محيط مهرجان كان إثر الاشتباه بطرد

شهدت مدينة كان الساحلية الفرنسية اليوم الجمعة، لحظات درامية على هامش مهرجانها السينمائي، بعدما تفحصت الشرطة المحلية خلال هذا اليوم الماطر طردا مشبوها، تبين أنه حقيبة تركها أحد السياح في المكان.

وقال المسؤول في الشرطة فيليب لوس، إن الطرد المشبوه كان "حقيبة نسيها أحد السياح"، بعدما ضربت الشرطة طوقا أمنيا في منطقة واسعة في محيط الموقع الذي يشهد فعاليات هذا المهرجان السينمائي العريق.