انتشال جثث إثر غرق مركب قبالة سواحل تونس

أعلن خفر السواحل التونسي، الأربعاء، انتشال جثث عشرة مهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء إثر غرق مركبهم قبالة سواحل محافظة صفاقس.

وقال المتحدث الرسمي باسم خفر السواحل حسام الدين الجبابلي:"تم إنقاذ 72 مهاجرًا وانتشال عشر جثث بعدما غرق المركب أمس الثلاثاء".

كما بيّن المتحدث الرسمي باسم محكمة صفاقس فوزي المصمودي "أن ما بين عشرين وثلاثين مهاجرا مفقودين".

وأوضح المصمودي أن المهاجرين انطلقوا من سواحل محافظة صفاقس على متن قارب خشبي من الحجم الكبير وكانوا في اتجاه السواحل الأوروبية.

وقال المصمودي إن إحدى الجثث المنتشلة لرضيع.

ارتفعت وتيرة محاولات عبور البحر الأبيض المتوسط من قبل مهاجرين متجهين نحو السواحل الايطالية بشكل لافت في الفترة الأخيرة مع تحسن أحوال الطقس.

ويصل معظم المهاجرين من جنوب الصحراء إلى تونس ثم يحاولون الهجرة من طريق البحر إلى أوروبا.

ووفق وزارة الداخلية الإيطالية، وصل أكثر من 14 ألف مهاجر إلى إيطاليا منذ بداية العام، مقارنة بأكثر من 5300 خلال الفترة نفسها من العام الماضي، و4300 في عام 2021.