إنقاذ شابة في تركيا بعد 11 يوما على الزلزال

أُنقذت شابة تبلغ 17 عاما من تحت الأنقاض في تركيا، اليوم الخميس، بعد 11 يوما على الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا في 6 شباط/فبراير، بقوة 7,8 درجات.

ألينا أولمز، التي يعني اسمها بالتركية "الشخص الذي لا يموت" واحدة من ناجين قلائل ما زال يتم العثور عليهم تحت الأنقاض على الرغم من البرد وعنف الزلزال الذي أودى بأكثر من 36 ألف شخص في تركيا.

ودُفنت الفتاة تحت أنقاض المبنى الذي كانت تسكن فيه في "كهرمان مرعش" جنوب تركيا طوال 248 ساعة، قبل إنقاذها.