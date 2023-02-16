إنقاذ شابة في تركيا بعد 11 يوما على الزلزال
أُنقذت شابة تبلغ 17 عاما من تحت الأنقاض في تركيا، اليوم الخميس، بعد 11 يوما على الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا في 6 شباط/فبراير، بقوة 7,8 درجات.
ألينا أولمز، التي يعني اسمها بالتركية "الشخص الذي لا يموت" واحدة من ناجين قلائل ما زال يتم العثور عليهم تحت الأنقاض على الرغم من البرد وعنف الزلزال الذي أودى بأكثر من 36 ألف شخص في تركيا.
ودُفنت الفتاة تحت أنقاض المبنى الذي كانت تسكن فيه في "كهرمان مرعش" جنوب تركيا طوال 248 ساعة، قبل إنقاذها.
وقال أحد عمّال الإغاثة: "لقد كانت واعية أثناء إنقاذها وتمكنت من إغلاق وفتح عينيها بناء على تعليمات الفرق الطبية".
وقَبَّل عمها المتطوعين الذين أنقذوها واحدا تلو آخر. وقال إسماعيل وهو عامل إغاثة: "نحن سعداء جداً. رؤية فرحة العائلة أمر لا مثيل له".
وما يزال متطوعون غالبيتهم عمال مناجم أتوا من مدن مختلفة في البلاد يحاولون العثور على ناجين تحت الأنقاض.
وقال علي أكدوغان، وهو أحد عمال المناجم: "سيقول لكم جميع عمال المناجم إننا جئنا إلى هنا على أمل سماع صوت أحد الناجين، حتى لو سمعنا صوت قطة، نحاول أن ننقذها".