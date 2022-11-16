انفجار هائل يلتهم عددا من السيارات بمنطقة الفاتح في إسطنبول (فيديو)

تداولت وسائل إعلام تركية أنباء عن سماع أصوات انفجارات في حي الفاتح بمدينة إسطنبول، ناجمة عن احتراق عدد من السيارات.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن حريقا شب بإحدى السيارات أثناء سيرها على الطريق تسبب بامتداد النيران لتطال 5 سيارات متوقفة بالمكان ذاته.

وفي الوقت الذي أظهرت به مقاطع مصورة تحرك سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، لم ترد حتى ساعة إعداد هذا التقرير أية انباء عن تسبب الحادث بخسائر بالأرواح.

وتسبب الحادث بحالة من الذعر لا سيما وانه ياتي بعد يومين من الانفجار الذي هز شارع الاستقلال بمنطقة تقسيم في إسطنبول والذي راح ضحيته 6 أشخاص.