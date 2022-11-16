انفجار هائل يلتهم عددا من السيارات بمنطقة الفاتح في إسطنبول (فيديو)
تداولت وسائل إعلام تركية أنباء عن سماع أصوات انفجارات في حي الفاتح بمدينة إسطنبول، ناجمة عن احتراق عدد من السيارات.
وبحسب المعلومات الأولية، فإن حريقا شب بإحدى السيارات أثناء سيرها على الطريق تسبب بامتداد النيران لتطال 5 سيارات متوقفة بالمكان ذاته.
وفي الوقت الذي أظهرت به مقاطع مصورة تحرك سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، لم ترد حتى ساعة إعداد هذا التقرير أية انباء عن تسبب الحادث بخسائر بالأرواح.
وتسبب الحادث بحالة من الذعر لا سيما وانه ياتي بعد يومين من الانفجار الذي هز شارع الاستقلال بمنطقة تقسيم في إسطنبول والذي راح ضحيته 6 أشخاص.
وتمكنت السلطات من إلقاء القبض على المتهم بزرع القنبلة التي تسببت بالانفجار.
وكشفت السلطات التركية الاثنين عن هوية المشتبه بها بتنفيذ التفجير.
وذكرت السلطات أن المشتبه بها "مواطنة سورية تدعى أحلام البشير. وهي عضو في حزب العمال الكردستاني وقد دخلت إلى تركيا من منطقة عفرين بطريقة غير شرعية قبل أسبوع".
وقالت الشرطة التركية في بيان إن "المرأة السورية التي نفذت هجوم إسطنبول قالت إنها تلقت تدريبا لدى المسلحين الأكراد".