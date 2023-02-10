تركيا.. إنقاذ سيدة ظلت تحت الأنقاض 104 ساعات بعد زلزال

انتشل رجال الإنقاذ امرأة على قيد الحياة من تحت أنقاض مبنى منهار في تركيا، اليوم الجمعة، وسط هتافات من شهدوا عملية الإنقاذ بعد نحو 104 ساعات من بقائها تحت الأنقاض، بسبب الزلزال المدمر.

وقال ستيفن باير رئيس فريق الإنقاذ بعد أن نقل عمال طوارئ ألمان زينب كهرمان (40 عاما)، بعناية على نقالة من بين الكتل الخرسانية المحطمة وأسياخ البناء المتشابكة التي بقيت من المبنى في بلدة كرخان إلى سيارة إسعاف: "الآن أنا أؤمن بالمعجزات".