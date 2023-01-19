طلب "سندويش نقانق" من ماكدونالدز فتلقى 5 آلاف دولار بالخطأ (فيديو)

حصل مواطن محظوظ على حقيبة تحوي في داخلها مبلغ 5 آلاف دولار، عن طريق الخطأ، مع وجبة طعام نقانق، عندما ذهب إلى مطعم "ماكدونالدز" في الولايات المتحدة.

وقال الأمريكي جوشيا فارغاس، إن "هذا ما حدث معه عندما طلب وجبة الطعام من نافذة المطعم، حيث واجه معضلة كبيرة حول ما إذا كان يجب إعادة النقود أم لا".