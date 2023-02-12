ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تركيا إلى 24617

أعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، صباح اليوم، ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب ووسط البلاد إلى 24617.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه منظمة الصحة العالمية، أن عدد المتضررين من جراء الزلزال المدمّر، الذي ضرب تركيا وسوريا هذا الأسبوع، بلغ نحو 26 مليون شخص، محذّرة من تضرّر عشرات المستشفيات.

ومع تخطي حصيلة قتلى الزلزال أكثر من 25 ألفا، أطلقت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، السبت، نداء عاجلًا لجمع 42.8 مليون دولار لمساعدتها في تلبية الاحتياجات الصحية الطارئة والكبرى.