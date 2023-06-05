على الطريقة الإيرانية.. تسمم 60 تلميذة في أفغانستان
قالت الشرطة الأفغانية الاثنين، إن نحو 60 فتاة أفغانية دخلن المستشفى بعد تعرضهن للتسمم في مدرستهن في شمال أفغانستان.
ووقعت حالات التسمم في مدرسة للبنات في إقليم ساريبول الأفغاني، وجاءت بعد تساؤلات عديدة حول تعليم الفتيات بعد استيلاء حركة طالبان على الحكم ومنعها تعليم أغلب الفتيات وكذلك بعد موجة من حوادث التسمم في مدارس للفتيات في إيران المجاورة.
وقال المتحدث باسم شرطة ساريبول "دخل مجهولون مدرسة للبنات... في منطقة سانشراك... وسمموا الفصول وعندما دخلت الفتيات للفصول تسممن"، لكنه لم يخض في تفاصيل عن المادة المستخدمة أو من يشتبه في مسؤوليتهم عن الواقعة.
وقال المتحدث إن الفتيات نقلن للمستشفى لكنهن في "حالة جيدة"، مضيفًا أن السلطات لم تُلق القبض على أي شخص.
وفي إيران، أدت وقائع تسمم في مدارس للبنات إلى إصابة ما يقدر بنحو 13 ألف طالبة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني.
وفي عهد الحكومة الأفغانية السابقة التي كانت مدعومة من الغرب، وقعت بضع هجمات تسميم بما في ذلك هجمات يشتبه في أنها بالغاز على مدارس للفتيات.
ومنعت إدارة حركة طالبان الأفغانية معظم الطالبات من الذهاب إلى المدارس الثانوية والجامعة منذ توليها السلطة في عام 2021 ما أثار إدانات دولية واستنكارًا من الكثير من الأفغان.
وأبقت سلطات طالبان المدارس الابتدائية مفتوحة للفتيات حتى سن 12 عامًا تقريبًا، وتقول إنها تدعم تعليم الإناث لكن وفقًا لاشتراطات معينة.