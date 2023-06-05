على الطريقة الإيرانية.. تسمم 60 تلميذة في أفغانستان

قالت الشرطة الأفغانية الاثنين، إن نحو 60 فتاة أفغانية دخلن المستشفى بعد تعرضهن للتسمم في مدرستهن في شمال أفغانستان.

ووقعت حالات التسمم في مدرسة للبنات في إقليم ساريبول الأفغاني، وجاءت بعد تساؤلات عديدة حول تعليم الفتيات بعد استيلاء حركة طالبان على الحكم ومنعها تعليم أغلب الفتيات وكذلك بعد موجة من حوادث التسمم في مدارس للفتيات في إيران المجاورة.

وقال المتحدث باسم شرطة ساريبول "دخل مجهولون مدرسة للبنات... في منطقة سانشراك... وسمموا الفصول وعندما دخلت الفتيات للفصول تسممن"، لكنه لم يخض في تفاصيل عن المادة المستخدمة أو من يشتبه في مسؤوليتهم عن الواقعة.