رسالة مؤثرة لطفلة سورية من "تحت الأنقاض" قبل وفاتها

وبدأ الوكاع يتمتم بأسماء أبنائه ذكورا وإناثا دون أن يذكر عددهم بالتحديد، في حالة من اليأس والارتباك، ثم قال: "ارتج البيت.. نحن متعودين يعني.. متعودين ضرب الطيارة، متعودين ضربة صاروخ، ينزل عليك برميل.. نحن متعودين عليها.. لكن زلزال يعني، هذا أمر الله".

وأضاف: "طلعت قولت يا رب بس اترك لي واحد.. بدي واحد بس من هالولاد".

وبعد وقوع الزلزال، طلب الوكاع المساعدة لإنقاذ أبنائه، وعلم أن ولديه فيصل ومحسن لقيا حتفهما.

وعثر على جثتي الابنة الكبرى هبة، وأختها الصغيرة إسراء، وكانت هبة ميتة وفي حجرها شقيقتها الصغيرة ميتة أيضا، وعثر على جثة شقيقة أخرى هي سميحة بالقرب منهما.

وحمل الوكاع قصاصة من الورق كتبتها ابنته الكبرى هبة بخط يديها في دفتر عثر عليه مدفونا تحت الأنقاض، وبخط أنيق، كتبت هبة: "اللهم إني أستودعك أغلى ما أملك، فاحفظه لي، أنت في حفظ الله وفي قلبي أنا، أبو فيصل (كنية أبيها)".