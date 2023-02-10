رسالة مؤثرة لطفلة سورية من "تحت الأنقاض" قبل وفاتها
حافظ ناصر الوكاع على سلامة أسرته خلال سنوات الحرب، حتى هدم الزلزال منزلهم يوم الاثنين، في جنديرس بشمال غرب سوريا، مما أدى إلى وفاة زوجته ومعظم أبنائه.
وتمكن رجال الإنقاذ من إخراج اثنين من أبنائه من تحت أنقاض المنزل خلال الليل، وأظهرت لقطات مصورة الطفلين مصابين بكدمات ويغطيهما الغبار، كما نجا طفل آخر، لكن زوجته و5 من أبنائه على الأقل لقوا حتفهم.
وجلس ناصر الوكاع وسط الأنقاض والكتل الخرسانية ينعى زوجته وبقية أبنائه، محتضنا ملابس أحد المتوفين.
وبدأ الوكاع يتمتم بأسماء أبنائه ذكورا وإناثا دون أن يذكر عددهم بالتحديد، في حالة من اليأس والارتباك، ثم قال: "ارتج البيت.. نحن متعودين يعني.. متعودين ضرب الطيارة، متعودين ضربة صاروخ، ينزل عليك برميل.. نحن متعودين عليها.. لكن زلزال يعني، هذا أمر الله".
وأضاف: "طلعت قولت يا رب بس اترك لي واحد.. بدي واحد بس من هالولاد".
وبعد وقوع الزلزال، طلب الوكاع المساعدة لإنقاذ أبنائه، وعلم أن ولديه فيصل ومحسن لقيا حتفهما.
وعثر على جثتي الابنة الكبرى هبة، وأختها الصغيرة إسراء، وكانت هبة ميتة وفي حجرها شقيقتها الصغيرة ميتة أيضا، وعثر على جثة شقيقة أخرى هي سميحة بالقرب منهما.
وحمل الوكاع قصاصة من الورق كتبتها ابنته الكبرى هبة بخط يديها في دفتر عثر عليه مدفونا تحت الأنقاض، وبخط أنيق، كتبت هبة: "اللهم إني أستودعك أغلى ما أملك، فاحفظه لي، أنت في حفظ الله وفي قلبي أنا، أبو فيصل (كنية أبيها)".
وفي وقت لاحق، وقف الوكاع في ذهول أثناء دفن أحد أبنائه في مقبرة جماعية تضم الكثير من جثث ضحايا الكارثة، التي أدت إلى وفاة أكثر من 3000 في سوريا.