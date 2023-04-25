زلزال بقوة 7 درجات قبالة سواحل إندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 7,1 درجات، اليوم الثلاثاء، قبالة سواحل سومطرة في إندونيسيا، على ما أفادت الوكالة الجيولوجية الأمريكية، ما أرغم السكان على اللجوء إلى المرتفعات قبل أن يُرفع الإنذار باحتمال حصول تسونامي.

وحدد مركز الزلزال الذي وقع عند الساعة الثالثة بالتوقيت المحلي (الاثنين عند الساعة 20,00 ت غ) قرب سواحل جزر مينتاوي على عمق 15,5 كيلومترا، على ما أوضحت الوكالة الأمريكية.

ولم يسجل وقوع ضحايا أو أضرار كبيرة.